Campenaerts: "Kans op roze trui? 10 procent, maar ik heb een voordeel"

Voor de Grande Partenza op Sicilië mogen de wielerploegen meteen hun tijdritfietsen van stal halen. Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling) staat dan ook te trappelen om van het startpodium te rollen.

Maar met wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna heeft hij een meer dan te duchten concurrent voor de roze trui. "Het is moeilijk om mijn kansen in te schatten: ik zou zeggen 10 procent", gokt Campenaerts.

"Dat lijkt niet veel, maar behalve Ganna zijn er weinig andere renners die zo veel kansen hebben om te winnen."

"Ganna is de uitgesproken topfavoriet, maar mijn voordeel is dat er schijfremmen op onze tijdritfietsen zitten. Dat zal toch een groot voordeel zijn als je tegen 100 kilometer per uur een haarspeldbocht nadert."