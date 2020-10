Boek brengt eerbetoon aan Bjorg Lambrecht: "Speelse, sociale, lieve sloddervos"

"Een mooie herinnering en een echt eerbetoon." Zo noemen de ouders van Bjorg Lambrecht het boek "Ik had een droom" dat vandaag in de rekken ligt. Meer dan 70 collega's, vrienden en familieleden halen er herinneringen in op aan de renner, die vorig jaar op 22-jarige leeftijd het leven liet in de Ronde van Polen.

Iets meer dan een jaar geleden sloeg het noodlot toe voor Bjorg Lambrecht, de goedlachse renner van Lotto-Soudal. Het 22-jarige klimtalent overleed na een zware valpartij in de Ronde van Polen. Zijn ouders, Kurt en Anje Lambrecht, hebben even getwijfeld toen auteur Yves Brokken kwam aankloppen met het voorstel om een boek over hun zoon te schrijven. "We waren het nog aan het verwerken", vertellen ze. "Maar we hebben uiteindelijk vrij snel besloten om erop in te gaan", zegt vader Kurt. "Het is een mooie herinnering en een echt eerbetoon. Nog maar eens het bewijs dat Bjorg niet alleen een fantastische renner was, maar ook een fantastisch persoon." "Na het lezen van het boek was ik nog maar eens verrast hoe sociaal hij was. Hij had geen vijanden, alleen maar vrienden."

"Bjorg was een sympathieke gast die straalde"

Op de cover van het boek straalt Bjorg Lambrecht met zijn typerende glimlach. "Die glimlach was Bjorg", zegt zijn vader. "Een sympathieke gast die straalt, zelfvertrouwen had en er ging komen als wielrenner. Helaas heeft het niet mogen zijn." Meerdere anekdotes van collega's vertellen hoe de ploegbus wel vaker rechtsomkeer moest maken omdat Bjorg weer eens iets vergeten was. "Hij was zo perfectionistisch met het wielrennen bezig, maar was privé soms zo slordig", lachen zijn ouders. "Ik ben vaak nog naar een wedstrijd moeten rijden, omdat Bjorg weer eens geen koerstruitje mee had", zegt Anje Lambrecht. "Hij was een sloddervos, maar wel een lieve sloddervos."

Auteur: "Zo'n renner hadden we nog nooit eerder gezien"

Yves Brokken, auteur van "Ik had een droom", is heel blij met het resultaat. "Het was het laatste wat ik kon doen voor Bjorg. "Zijn persoon intrigeerde me zo: het lichaam van een junior, een heel speels karakter, maar tegelijk een van de grootste talenten in de wielersport." "Veel jongeren krijgen een air in het peloton, maar hebben nog niet een tiende van het talent van Bjorg. Hij toonde altijd veel respect en dankbaarheid en dat maakt hem zo uniek." "Iedereen schetst hem ook al een fantastisch persoon. Het heeft geleid tot een prachtig boek met veel onthullingen over een renner die we nog nooit eerder hadden gezien in België. Wilfried Vyncke, de verzorger van Lambrecht, droeg ook bij aan het boek met anekdotes. "Hij was heel gedreven met zijn vak bezig", zegt hij. "Bjorg had er bijvoorbeeld een hekel aan als zijn ploegmaats koffie gingen drinken op stage. Hij wou liever verder rijden. Dan vroeg hij gewoon hoelang ze zouden blijven zitten en kwam hij later terug."