Blessure Bekele keldert langverwacht marathonduel met Kipchoge in Londen

Kipchoge liep in 2018 in Berlijn het wereldrecord op de marathon met 2u01'39", Bekele was een jaar later in de Duitse hoofdstad amper 2 seconden trager. Daarom werd al een jaar uitgekeken naar dit duel tussen 's werelds snelste marathonlopers.

De 38-jarige Bekele moest vandaag evenwel in de laatste rechte lijn naar de race afzeggen: "Ik was in een goede vorm, maar kreeg de laatste weken een probleempje met mijn linkerkuit na 2 snelle trainingssessies achter elkaar. Ik onderging een dagelijkse behandeling en dacht klaar te zijn, maar vandaag was het slechter. Ik weet nu dat ik niet kan lopen."

Bekele is teleurgesteld: "Deze wedstrijd was belangrijk voor mij. Mijn race in Berlijn vorig jaar heeft me veel vertrouwen en motivatie gegeven. Dat wou ik opnieuw tonen. Ik besef dat er wereldwijd heel wat mensen hadden uitgekeken naar dit duel en het spijt me dan ook voor de fans, de organisatie en mijn collega's. Ik richt me nu op mijn herstel en hoop volgend jaar terug te keren naar Londen."

Het gewicht van de wedstrijd komt nu volledig op de schouders van de 35-jarige Kipchoge liggen. Die groeide sinds zijn successen op de piste uit tot de beste marathonman uit de geschiedenis. Hij telt 11 zeges in 12 marathons, waaronder OS-goud in 2016, won 8 keer verzameld in Chicago, Berlijn en Londen, en slaagde er vorig jaar in om als eerste onder de 2 uur te duiken in een niet-officiële marathon (1u59'41").

Kipchoge krijgt in Londen nu 2 andere Ethiopiërs als uitdager: Mosinet Geremew (28) liep al 2u2'55", Mule Wasihun (26) 2u3'16".