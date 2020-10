Alaphilippe: "Ik wil mijn trui eer aandoen en plezier beleven in L-B-L"

Alaphilippe is zondag de topfavoriet in Luik, zeker gezien wat hij vorige week in Imola uit zijn benen stampte. De Fransman won wel al 2 keer op de Muur van Hoei, maar in Luik kon hij nog nooit triomferen.

Hij deed het enkele dagen rustig aan om wat te bekomen. Vanochtend pas trok hij voor het eerst op de teambus zijn wereldkampioenenuitrusting aan. "Dat was toch een speciaal. Ik verkende samen met mijn teammaats de finale van Luik, het was een mooi moment."

Zal hij nu zondag sneller kunnen rijden? "Dat weet ik niet, maar die trui is toch een extra motivatie. Ik ga alvast zondag mijn uiterste best doen."

Natuurlijk krijgt hij de favorietenrol toebedeeld. "Maar ik voel me eerder relaxed. Dit is een beetje een andere aanloop naar Luik. Er waren sinds zondag heel wat emoties. Het duurde wat om me te realiseren wat ik verwezenlijkt had. Ik heb de tijd genomen om de emoties en de inspanning te verteren. Ik heb wat meer recuperatietijd genomen om zondag in een goeie conditie aan de start te staan. We zullen zien wat dat geeft."

Hij heeft nog geen plan voor zondag: "Ik wil gewoon het maximum geven, mijn trui eer aandoen en plezier beleven. Dat laatste mogen we zeker niet vergeten in een van de mooiste koersen van de kalender. Het WK was voor mij de graal, maar in Luik zou ik graag ook een keer winnen."

Bij zijn 1e deelname in Luik in 2015 eindigde hij 2e achter Alejandro Valverde. Sindsdien droomde hij van de zege: hij eindigde 23e, 4e en 16e, in 2017 deed hij niet mee. "In 2018 teammaat Bob Jungels zien winnen, was ook mooi. We gaan er zondag alles aandoen om weer op het podium te komen en hopelijk te winnen."

Zijn titel kreeg heel wat weerklank. "Ik kreeg heel wat felicitaties, van bekenden en mijn naasten. Maar ook van heel wat collega-coureurs en van grote kampioenen. Ze waren blij voor mij. Dat doet toch extra deugd."