Zidane: "Eden Hazard is geïrriteerd, want hij voelde zich goed"

Hazard sukkelde al maandenlang met zijn enkel, maar leek deze week bijna weer helemaal inzetbaar. Zidane maakte op de persconferentie voor de match nog bekend dat hij rekende op Hazard, maar een spierblessure besliste er anders over.

Zidane kreeg natuurlijk na de match vragen over de Rode Duivel, hij geeft aan dat zijn spelmaker het er lastig mee heeft. "Eden is geïrriteerd, want hij voelde zich goed."

"Ik kan niet zeggen hoelang het zal duren. Op de training voor de match liep hij een lichte blessure op. Het was als een contractuur, maar uiteindelijk iets ernstigers. Het is iets met zijn spieren."

"Er is geen verband met de blessure die hij had, dit gebeurt. Ik denk dat het niet te erg is, maar ik kan niet precies zeggen hoelang het zal duren." Het zou om een periode van 3 tot 4 weken gaan, waardoor hij ook de interlands tegen Ivoorkust, Engeland en IJsland zou missen.

In zijn 7 jaar bij Chelsea was Hazard amper geblesseerd, maar bij Real lijkt hij maar niet uit het sukkelstraatje te geraken. "Hij is niet tevreden, maar hij weet ook dat het niets ernstigs is", suste Zizou. "Je moet de dingen rustig aanpakken met hem. Het is een kwestie van tijd."