In de play-offs van het USL Championship - de Amerikaanse 2e klasse, zeg maar - heeft Hartford Athletic op een wel heel bijzondere manier gewonnen van Philadelphia Union II. De 3-2 van Danny Berrera viel in de slotminuut, toen de Hartford-speler een uitworp van de Philadelphia-keeper afblokte en de bal met een mooi boogje in doel plofte.