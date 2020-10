Trek-Segafredo zet Amerikaanse neoprof Quinn Simmons op non-actief na "opruiende" tweet

De Amerikaanse neoprof Quinn Simmons mag van zijn team Trek-Segafredo voorlopig niet koersen, omdat hij over de schreef ging in een tweet. "Spijtig genoeg maakte Quinn Simmons online statements die we ervaren als opruiend, verdelend en schadelijk voor het team, het profwielrennen, de fans en de positieve toekomst van onze sport", klonk het in een persbericht.

Het Amerikaanse WorldTour-team neemt een stevige sanctie: "Als antwoord hierop zal hij tot nader order niet koersen voor Trek-Segafredo." Wat is er gebeurd? Simmons, de jongeman met de opvallende rosse baard die vorig jaar op een indrukwekkende manier Remco Evenepoel opvolgde als wereldkampioen junioren en daarop meteen een profcontract kreeg, sprak zijn steun uit voor huidig VS-president Donald Trump. Dat op zich is niet het probleem. Wel dat hij daarbij een donkerbruine emoji gebruikte. Dat wordt gezien als een soort "Internet blackface", een zwart gezicht op internet, dat op zijn minst een gebrek aan raciaal bewustzijn toont van een blanke renner. Het antwoord van Simmons veroorzaakte een storm op sociale media in de Verenigde Staten, waar de voorbije maanden de raciale ongelijkheid enorm aan de oppervlakte kwam, en waarbij hij het merk Trek nog verder besmeurde. En de fietsconstructeur lag al onder vuur, omdat hij fietsen bleef verkopen aan de Amerikaanse politie.

Mediatraining alleen volstaat niet, Trek-Segafredo zet Simmons aan de kant

Simmons reageerde op een tweet van José Been, de Nederlandse wielerjournaliste die voor CyclingTips.com schrijft. Ze mag van CyclingTips haar politieke mening uiten op haar persoonlijke accounts. Trek-Segafredo erkende meteen het probleem, verwierp de tweet van Simmons en zegde "de jonge renner te zullen helpen om de gepaste toon te vinden in een conversatie voor een atleet in zijn positie".

Die eerste reactie bleek evenwel niet voldoende. Na heel wat intern gekrakeel ging Simmons akkoord met mediatraining, maar finaal kwam de tweet hem toch duur te staan. Hij mag voorlopig geen koersen rijden, blijkt uit een uitgebreider persbericht van de ploeg. De jonge machtsrenner is in ons land voor de klassiekers in onze contreien. Simmons, ploeggenoot van onder meer Jasper Stuyven en Edward Theuns, reed gisteren nog de Waalse Pijl (135e op 10:45 van Marc Hirschi). Hij zou zondag ook meedoen aan Luik-Bastenaken-Luik en ook in de Vlaamse klassiekers zou hij koersen.

Het statement van Trek-Segrafredo:

"Trek-Segafredo is een organisatie die inclusiviteit naar waarde schat en een meer diverse en billijke sport voor alle atleten ondersteunt. We staan het recht op vrije meningsuiting voor, maar zullen personen verantwoordelijk houden voor hun woorden en acties." "Jammer genoeg maakte teamrenner Quinn Simmons online statements die we ervaren als verdelend, opruiend en schadelijk voor het team, het profwielrennen, de fans en de positieve toekomst van onze sport." "Als antwoord hierop zal hij tot nader order niet meer koersen voor Trek-Segrafredo." "Het team en zijn partners zullen samenwerken om te bepalen hoe we hier verder mee omgaan. We zullen de fans en het publiek informeren over de beslissingen die we in deze zaak nemen."

José Been is ontzet: "Les geleerd: ik blijf weg van politiek"

José Been vindt het verschrikkelijk dat haar tweet dit alles in gang zette. De Nederlandse krijgt op sociale media ook heel wat over haar heen. "Ik vind het verschrikkelijk dat Simmons zijn geliefde klassiekers moet missen. Hem schorsen zou nooit mijn keuze zijn. Dit hele zootje leerde me om weg te blijven van politiek. Les geleerd."