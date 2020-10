Topvolleyref Sam Van Welden overleden: "Volleybal verliest zijn vriendelijke opa"

Op 95-jarige leeftijd is Sam (Lucien) Van Welden overleden. Van Welden was jarenlang topscheidsrechter in het volleybal. Hij floot 2 olympische finales, in 1968 en 1972. "Tot op heel hoge leeftijd bleef hij matchen volgen en iedereen op een vriendelijke manier met goede raad bijstaan", vertelt onze volleybalcommentator Marc Willems.