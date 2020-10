Scheldeprijs mag niet starten in Terneuzen in Nederland

De burgemeester denkt niet aan de aangescherpte maatregelen, waaronder het weren van het publiek, te voldoen. "Na de 2 eerdere succesvolle edities van de Scheldeprijs met de start in Terneuzen is het buitengewoon jammer dat de wielerwedstrijd dit keer niet vanuit Terneuzen kan vertrekken", zegt Lonink.

Flanders Classics heeft plan B

De 108e editie van de Scheldeprijs stond aanvankelijk op 8 april geprogrammeerd, maar werd naar het najaar verschoven door de coronacrisis. De organisatie is in handen van Flanders Classics. CEO Tomas Van den Spiegel liet gisteren weten "een plan B" achter de hand te hebben, mocht de semiklassieker niet op Nederlands grondgebied kunnen doorgaan.

Het ziet er dus naar uit dat de Scheldeprijs weer volledig in ons land wordt gereden. In het verleden vond de start plaats in Schoten, Antwerpen of zelfs in Mol (toen Tom Boonen stopte). De finish ligt al jaar en dag op de Churchilllaan in Schoten.



De afgelopen 2 edities van de Scheldeprijs werden gewonnen door de Nederlander Fabio Jakobsen, die begin augustus hard ten val kwam in de Ronde van Polen. Tom Boonen is de laatste Belgische winnaar in 2006.