Quinn Simmons reageert na hetze: "Het was niet racistisch bedoeld"

De lengte van de schorsing is nog niet bekend. "Daar moeten we nog over beslissen", zegt Guercilena. "Maar aangezien er maar 5 wedstrijden van zijn programma overblijven dit seizoen, is de kans heel klein dat hij dit jaar nog wedstrijden zal rijden."

Trek-Segafredo heeft de Amerikaanse renner Quinn Simmons voorlopig geschorst voor enkele opmerkingen die hij op sociale media maakte. "We zijn een organisatie die gaat voor inclusiviteit en die een meer diverse en rechtvaardige wielersport ondersteunt", staat in de verklaring van Trek.

Simmons: "Ik heb het niet racistisch bedoeld"

De 19-jarige Simmons, vorig jaar wereldkampioen bij de junioren en nu bezig aan zijn eerste seizoen bij de profs, heeft ook via de ploeg zijn verontschuldigingen aangeboden.

"Aan degenen die de kleur van de emoji racistisch hebben gevonden, kan ik beloven dat ik het niet zo heb bedoeld." De Amerikaan had in een tweet 'bye' geschreven, gevolgd door een emoji van een zwaaiende zwarte hand.

"Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden aan iedereen die dit kwetsend vond, want ik veroordeel racisme in welke vorm dan ook. Aan iedereen die het politiek gezien niet met me eens is, dat is prima. Ik zal je er niet voor haten. Ik vraag alleen hetzelfde."