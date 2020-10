Philippe Gilbert stapt uit BinckBank Tour: "Nog te veel last van knie, geen Ronde en Roubaix"

Philippe Gilbert keert nu terug naar zijn thuisbasis Monaco. De 38-jarige renner focust er op "een volledig herstel", maar zet nog niet helemaal een punt achter zijn seizoen.

"Hopelijk is deelname aan de Ronde van Spanje (20 oktober-8 november) nog mogelijk. Maar dat is nu niet relevant. Een volledige genezing is belangrijk."

CEO John Lelangue: "Philippe krijgt onze volledige steun. Het is belangrijk dat hij helemaal herstelt en terugkeert aan 100 procent. Het doel is nu om te koersen in 2021 met zijn ambities voor de klassiekers."