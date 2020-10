Opta Speler van de Maand: "Onuachu heeft iets van Koller met betere voeten"

Paul Onuachu: 26 jaar, geboren in Nigeria en een blok graniet van 2,01 meter. De titel van Speler van de Maand verdient de spits niet toevallig na een maand waarin hij 5 keer scoorde in de 3 matchen die hij speelde in september. Maar er is meer.

Onuachu is de speler, die na Mbokani, afgelopen maand de meeste persoonlijke duels aanging. Mbokani kwam in 60 procent van de gevallen als winnaar uit de bus, Onuachu in de helft van de gevallen (51%). Er was ook niemand die meer schoten binnen het kader afleverde dan Onuachu.

"Als je de totaliteit in rekening brengt, kan ik momenteel ook geen betere spits in België bedenken", zegt Wesley Sonck, zelf ooit topspits bij Racing Genk.

"Je kan hem in de voet aanspelen, in de lucht, hij kan verlengen en is enorm gevaarlijk in het strafschopgebied. Of de bal nu laag komt of hoog, in de zestienmeter is hij altijd in de buurt."

"Hij heeft iets van Jan Koller, maar dan met betere voeten. Hij kan echt ongelooflijk goed koppen en beweegt vrij goed. Zijn voeten zijn niet slecht en met zijn grote stappen is hij ook niet traag."