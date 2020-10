Kevin De Bruyne grijpt naast hoofdprijs, maar is wel Middenvelder van het Jaar

Robert Lewandowski leidde met 15 doelpunten Bayern München vorig seizoen naar winst in de Champions League. De Poolse aanvaller werd dus niet onverwacht verkozen tot Speler van het Jaar voor de UEFA. Op de erelijst volgt hij Virgil van Dijk van Liverpool op.

De Bruyne was ook genomineerd en kan zich troosten met het feit dat hij wel verkozen werd tot beste Middenvelder van het Seizoen in de Champions League. De draaischijf van Manchester City werd verkozen boven voor Thomas Müller en Thiago Alcantara (nu Liverpool), die vorig jaar met Bayern München de eindzege pakten.

"Deze prijs winnen doet echt deugd", zei De Bruyne via videoverbinding. "Je speelt in de Champions League toch tegen de beste spelers ter wereld. Wat mijn sterke punt is? Mijn voetbalverstand denk ik. Als middenvelder is dat absoluut nodig. Je moet de openingen vinden en medemaats voor de goal zetten."

De Rode Duivel verklapte daarnaast vroeger, als kind, Michael Owen als idool te hebben. "Maar dat was toen ik nog in de spits speelde. Nadien schoof ik terug naar het middenveld, en ging ik meer van het voetbal in zijn geheel genieten."