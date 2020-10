Jonge Deen Simon Andreassen verrast Schurter en co in 1e WB-manche

Daags na zijn 23-jarige verjaardag maakte Deens kampioen Simon Andreassen (Specialized Racing) deel uit van een kopgroep van drie die de finale kleurde.

Aan het eind sloeg hij een kloofje op de nummers 2 en 3, de Fransman Maxime Marotte en Nederlands kampioen Milan Vader. Andreassen werd in 2015 nog wereldkampioen veldrijden bij de junioren voor Eli Iserbyt. Het was zijn eerste WB bij de elite.

Mathieu van der Poel is er niet bij in Nove Mesto, olympisch en wereldkampioen Nino Schurter werd na een trage eerste wedstrijdhelft vierde. Er eindigde geen enkele Belg in de top 50, nationaal kampioen Jens Schuermans revalideert nog van een operatie aan zijn knie.