Hendrik Tuerlinckx: "Roeselare is sterker dan vorig seizoen"

"Op dit moment voel ik me heel goed. Fysiek sta ik er een stuk beter voor dan vorig jaar. We zijn klaar om aan het seizoen te beginnen."

"Voor mijzelf was het misschien wel 15 jaar geleden dat ik nog zo'n lange voorbereiding had, zonder nationale ploeg. Dat is op zich niet slecht. Fysiek heb ik me heel goed kunnen voorbereiden op het seizoen."

"Ik heb het wel gemist en ik hunker ernaar om opnieuw te kunnen volleyballen", vertelt Hendrik Tuerlinckx. "Na een lange rustperiode hebben we een heel lange voorbereiding gehad. In de 3e week van juli zijn we gestart in kleine groepjes, daarna in grotere groepen."

Is Roeselare als team ook klaar? "Ik denk dat we sterker staan dan vorig seizoen. De kern van de ploeg is samengebleven en met Stijn D'Hulst is een spelverdeler teruggekeerd met wie het blindelings klikt. Ook in de breedte zijn we sterker geworden."

"We hebben bij Roeselare een kern van spelers die nauw aan elkaar hangt. We gaan voor elkaar door het vuur. Dat is niet iets wat je kunt creëren op één of twee jaar."

"Voor de titel verwacht ik dat het opnieuw tussen Roeselare en Maaseik zal gaan. Aalst is een heel nieuwe ploeg, dat is moeilijk in te schatten. Leuven en Achel lijken ook versterkt, dat zullen lastige verplaatsingen worden, net als Menen. Bij mij is in elk geval de honger aanwezig om nog eens de hoofdprijs te pakken."