Fysiek dominante Lakers winnen de 1e slag van Miami in NBA-finale

Miami maakte nochtans de beste start en kon na een 13-0-tussenspurt in het 1e kwart 23-10 uitlopen. In de coronabubbel in Disney World, Orlando, was dat het sein voor de uitgesproken favoriet om wakker te schieten. Anthony Davis ontbond zijn duivels en met een 19-3-run trokken de Lakers het 1e kwart nog naar zich toe: 31-28.

De toon was gezet. De fysiek sterke Lakers zouden niet meer verzwakken, Davis en James hadden de Heat bij de keel en lieten niet meer los. Davis kwam naast 34 punten tot 9 rebounds, James maakte een double-double met 25 punten, 13 rebounds en 9 assists. Bij de rust blonk er 65-48 op het bord.

De Heat kregen klappen, ook fysiek: Jimmy Bulter was de beste schutter, maar hij sloeg kort voor de rust zijn enkel om. Hij kwam nog terug, maar zijn beste pijlen had hij verschoten. Miami verloor ook guard Goran Dragic in de 1e helft met een voetblessure en center Bam Adebayo met een schouderletsel in het 3e kwart. Die 2 zagen we niet meer terug.

De Lakers keken niet meer om: ze openden het 3e kwart met een 22-7-run (87-55). In het laatste kwart knabbelden de Heat nog wat aan de achterstand, maar het kalf was verdronken. (lees voort onder foto)