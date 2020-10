Enige Belg op WK League of Legends komt uit Brugge: maak kennis met Bwipo

Zaterdag gaat in Shangai het WK League of Legends van start. Opvallend: het grootste (e)sportevenement in coronatijden heeft ook een Belgisch tintje. De jonge Bruggeling Gabriël “Bwipo” Rau (21) is al enkele jaren een vaste waarde bij het Europese topteam Fnatic. Wie is deze onbekende bekende landgenoot?

Bij de doorsnee Vlaming doet de naam Gabriël Rau wellicht geen belletje rinkelen. Maar voor de esportkenners onder ons is Rau, beter bekend als “Bwipo”, al enkele jaren een vaste waarde in de wereld van het populaire computerspel League of Legends. Momenteel is Rau aan de slag met Fnatic op het WK League of Legends in Shanghai. De jonge Belg doet al voor de derde keer mee aan het WK. Voor Rau begon de tocht naar het grootste toneel in zijn slaapkamer in Brugge.

Gestopt na het 5e middelbaar

Rau gamet al heel zijn leven lang. In zijn jeugd spendeerde hij ettelijke uren aan bekende titels als Runescape en World of Warcraft. In 2012 maakte hij kennis met League of Legends. En dat bleek een geslaagd huwelijk. Hij zat acht uur per dag achter zijn computer, met mindere schoolresultaten als gevolg. In het vijfde middelbaar maakte hij drastische de beslissing te stoppen met school om zich volledig te focussen op zijn gamecarrière. Zijn moeder twijfelde eerste, maar gaf toch haar fiat. Het was een wilde gok die geen garantie bood dat Rau er een toekomst mee kon uitbouwen. “Ofwel word je de grote winnaar, ofwel ben je de tijd die je geïnvesteerd hebt voor altijd kwijt”, vertelde Rau in een interview met Vice.

Ofwel word je de grote winnaar, ofwel ben je de tijd die je geïnvesteerd hebt voor altijd kwijt

Van de slaapkamer naar het WK

Zij keuze om de schoolbanken te verlaten bleek een schot in de roos. Rau begon wedstrijden te winnen en klom op de ladder naar de top 200 van Europa. Aanbiedingen van buitenlandse teams liepen mondjesmaat binnen. Zijn professionele carrière begon in 2015 bij een Nederlands team, mCon esports, waar hij vooral veel ervaring heeft opgedaan. Na passages bij teams uit Turkije en Rusland haalde hij de jackpot binnen: hij kreeg een aanbod om invaller te worden bij het Europese topteam Fnatic.

Zeg gerust het Real Madrid of Liverpool van de gamingwereld. Met Fnatic had Rau een heus boerenjaar in 2018. Het Britse team won het EK League of Legends en werd vicewereldkampioen, waardoor Fnatic in een klap zo’n 750.000 euro rijker werd. Rau bevestigde zijn status aan de top door dat jaar met de prijs voor Beste Rookie van het Jaar tijdens prestigieuze Esports Awards aan de haal te gaan. Een invaller is hij intussen al lang niet meer. De jonge gamer schopte het tot de vaste “top laner” van Fnatic. In mensentaal is dat de aanvallende speler die het gevecht moet starten. Hij is dus als het ware de Eden Hazard van League of Legends.

De beste ter wereld

Het begin van Raus carrière ging echter niet altijd over rozen. In zijn eerste toernooien kon hij niet altijd overtuigen en maakte hij nog te veel fouten. Hij viel niet meteen op en de League of Legends-wereld wist niet wie hij was. Toch is zijn plek aan de wereldtop geen toeval. De jonge Belg zwoegde zich door duizenden wedstrijden en zat hele dagen aan het scherm gekluisterd om beter te worden en de internationale ranglijsten te beklimmen. Hij keek ook geregeld naar streams van andere gamers om er zelf uit te kunnen leren.

Ik ben zelf de persoon die me tegenhoudt om de beste ter wereld te zijn

Rau is geen opgever en heeft alle vertrouwen in zichzelf. In een interview met esportswebsite Inven Global vertelt hij zijn geheim. “Ik zeg tegen mezelf dat ik de beste speler ter wereld ben. De enige reden waarom ik dat niet aan de wereld kan laten zien, is door mijzelf. Ik ben zelf de persoon die me tegenhoudt om de beste ter wereld te zijn.”



En Rau kijkt steeds vooruit. “Als mensen later aan mij terugdenken, hoop ik vooral dat ze me zullen herinneren als iemand die altijd heeft meegestreden voor het allerhoogste, zowel Europees als internationaal”, gaf hij Vice nog mee.

Gabriël “Bwipo” Rau in een notendop: