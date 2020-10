EF Pro Cycling pakt uit met opmerkelijk (lelijk) nieuw shirt voor de Giro

Omdat het roze van EF Pro Cycling nogal sterk op dat van het roze van de leiderstrui in de Giro lijkt, koos het team ervoor om het eens over een andere boeg te gooien en meteen ook wat extra reclame te maken voor sponsor Palace, een skateboardmerk.

Het veelkleurige ontwerp is een mix van zowat elke kleur in het spectrum, met pontificaal op de borst de eend van sponsor Palace. Dat alles wordt op de rug overgoten met een reusachtige zwarte Escher-driehoek met de namen van de sponsors.

"Je kunt niet anders dan lachen, je omdraaien en zeggen: "Wat??" Want ondanks alle pijn en afzien is koersen in de WorldTour toch ook gewoon fun", zegt EF-baas Mary Wittenberg.

"Het is doel is om te tonen dat wielrennen voor iedereen is en dat het je aandacht én je glimlach waard is. Welkom bij skaten ontmoet fietsen in modeland."

De flamboyante EF-manager Jonathan Vaughters is trots op het ontwerp. "Waar ik het meeste van houd, is hoe de eend op de letters EF zit. Alsof hij wil zeggen: "Welkom, Palace, zet je neer en geniet van de Giro."

Uiteraard regent het voor- en tegenstanders voor het ontwerp. Onder meer Tomas Van den Spiegel, CEO van Flanders Classics, noemt het geniaal. Vaughters: "Zoveel reacties, maar de grootste gemene deler is: "Wow, dit is lelijk. Waar kan ik het kopen?""