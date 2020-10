Cofidis laat zieke Vanbilsen thuis, slechts 6 Belgen in de Giro

De Franse ploeg zegt dat Vanbilsen "ziek" is maar benadrukt dat hij negatief heeft getest op corona. Zijn plaats in de groep wordt ingenomen door de Duitser Marco Mathis. De Italiaan Elia Viviani is de kopman van het team.

Door het wegvallen van Vanbilsen staan er 6 Belgen op de deelnemerslijst: Victor Campenaerts (NTT), Sander Armée, Thomas De Gendt en Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal), Iljo Keisse en Pieter Serry (Deceuninck-Quick Step).