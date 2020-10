"Na WK vroeg Alaphilippe: "Je gaat me toch niet laten vallen voor Remco?""

Merckx: "Van Aert kan Tour niet winnen, wel klassement rijden"

Kan Wout van Aert een klassement rijden in de Tour? Dat wilde Ruben Van Gucht horen van de grootmeester himself, Eddy Merckx. "Een klassement kan hij wel rijden, maar winnen waarschijnlijk niet", denkt de 5-voudige Tour-winnaar.

Lefevere: "Alaphilippe was nog nooit in een sterrenrestaurant geweest"

Dat de immer aimabele Julian Alaphilippe zich in Imola tot wereldkampioen kroonde, was natuurlijk het moment van de week van Patrick Lefevere. In Extra Time ging het vooral over de figuur Alaphilippe.

"Zijn koersstijl is eigenlijk zoals hij is", weet Tom Boonen, die nog met Alaphilippe samen reed. "Hij is in alles "full gas". Julian is echt een topgast."

"Hij is ook een emotionele kerel", vult Patrick Lefevere aan. "Zondag kon hij niet stoppen met wenen. In het hotel vroeg hij of ik fier was op hem. Dat had hij vlak na de finish ook al gevraagd aan mij."

"Ik pakte hem vast en hij zei: "Ik ga heel mijn leven bij jou blijven. Ik hoor dat je alles op Remco zet, maar je gaat mij toch niet laten vallen?" Daar denkt hij dan aan na het WK", lacht Lefevere, die nog een anekdote oprakelt van vorig jaar.

"Hij verlengde zijn contract, gelukkig voor mij vóór de Tour. Ik zei dat hij naar Roeselare moest komen om te eten in een 2-sterrenrestaurant en dat hij moest betalen. Hij bestelde champagne, ondertekende zijn contract, begon te huilen en zei: "Weet je wel wat dit betekent voor mij? Ik ben nog nooit in een sterrenrestaurant geweest." Dat zal ik nooit vergeten."