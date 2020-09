Vansevenant droomde tot val van zege: "Noodlot besliste er anders over"

Mauri Vansevenant rijdt nog maar sinds deze zomer in het profpeloton. Hij was vastberaden om zijn eerste klassieker niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. "Ik voelde me zeer goed vandaag."

"Omdat deze finish mij niet ligt, probeerde ik mee te gaan in de vroege vlucht. We draaiden goed rond en hadden een mooie voorsprong. Toen het peloton te rap naderde, wist ik dat ik nog iets moest proberen in de finale."

"De overwinning zat er zeker in, maar het noodlot besliste er anders over. In de finale neem je alles op de limiet, omdat je weet dat het om seconden gaat. Ik kwam de bocht te rap in en had mijn fiets niet meer onder controle. Ik reed recht in de doornenstruiken."

"De schade valt nog mee, maar die verloren tijd kun je natuurlijk niet meer goedmaken. Die kwam ik op het einde tekort."

"Ik heb zeker van de zege gedroomd. Ik denk dat ik zeer veel kans had om het tot een goed einde te brengen. 30 seconden voorsprong aan de voet, dat had voldoende moeten zijn. Maar ja..."