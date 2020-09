Superprestige in Gieten gaat wél door: "Maar in afgeslankte vorm"

Op zondag 11 oktober is Gieten het decor van de eerste manche van de Superprestige veldrijden.

Door de aangescherpte coronaregels in Nederland dreigde Gieten het volgende dominosteentje te worden, nadat de BinckBank Tour al in de klappen had gedeeld (en er ook rekening wordt gehouden met "een njet" voor de Amstel Gold Race).

Maar de organisatie zet toch door, "weliswaar in een behoorlijk afgeslankte vorm", klinkt het. "Zonder publiek, zonder gasten en geen jeugdwedstrijden. Het programma zal nu enkel de wedstrijden voor elite-vrouwen/U23 en elite-mannen/U23 bevatten."

"Door de coronamaatregelen en de vele reisbeperkingen moest een keuze worden gemaakt en het was of organiseren met twee wedstrijden voor beroepssporters of in het geheel niet organiseren."

"Daarnaast was het voor de organisatie van belang om zoveel mogelijk bescherming te bieden aan de grote groep vrijwilligers welke bij de organisatie betrokken is."

"Voor de organisatie is het duidelijk dat de gezondheid van eenieder (renners, begeleiders, tv-crew, officials en bovenal ook de vrijwilligers) prioriteit 1 moet zijn. Vandaar deze rigoureuze beslissing, weliswaar met enorm veel pijn in het hart."