Sebastian Korda stunt in Parijs: "Hij komt uit een van strafste sportfamilies"

Dirk Gerlo, onze man ter plaatse in Parijs, neemt de 4e dag van Roland Garros onder de loep. En daar vond hij Sebastian Korda. De Amerikaan met Tsjechische roots legde verrassend John Isner over de knie. Korda groeide op in "een sportfamilie van de strafste soort".

All in the family

Neen, dan heb ik het niet over de legendarische Amerikaanse sitcom uit de jaren 70 van de vorige eeuw met de onnavolgbare Archie en Edith Bunker. De "Bunkers" hadden het over thema’s zoals racisme, gelijke rechten voor man en vrouw. Thema’s die 50 jaar later nog even actueel zijn. Neen, dan heb ik het over een familie die bulkt van de topsporters - de familie Korda - met nu zoon Sebastian, 20 jaar, ATP-213, die opslagkanon en 21e reekshoofd John Isner in de 2e ronde uitschakelde. Oké, de familie Korda is geen uitzondering. De succesvolle sportfamilies zijn gewoon niet op 1 hand te tellen. Maar de familie Korda behoort toch tot de strafste van de soort. Papa Petr, ondertussen 52 jaar, was in 1992 de verliezende finalist op Roland Garros en won in 1998 de Australian Open. Hij was 2e op de wereldranglijst. Zijn vader was eerder ook al top 30 van de wereld geweest. Petrs vrouw, Regina Rajchtrova, trok in 1988 naar Seoel, waar tennis een demonstratiesport was op de Olympische Spelen, ze was top 30 in de wereld. Nu zijn de 3 kinderen, Nelly, Jessica en Sebastian al een vaste waarde of een vaste waarde in wording in golf en tennis.

#TheKordaSlam

Als speler al (Petr Korda stopte in 1999 na een schorsing voor het gebruik van nandrolone op Wimbledon) was Petr zoals zoveel tennissers gek van golf. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat zijn 2 dochters voor die sport kozen en nu zelfs tot de wereldtop horen. Als het een beetje uitkomt, trekt papa Petr nog mee als caddie. Jessica, nu 27 jaar, en Nelly, 5 jaar jonger, spelen op de LPGA Tour, het circuit van de Ladies Professional Golf Association. En met succes, Jessica won al 5 toernooien, Nelly 3. Nelly staat momenteel op plaats 5 van het sterke Amerikaanse circuit. Zowel Jessica als Nelly wonnen de Australian Open. En ja hoor, toen zoon Sebastian in 2018 de Australian Open tennis bij de junioren won, werd meteen gesproken van #TheKordaSlam. Zoon Sebastian was eerst in de ban van ijshockey. De Kordas zijn van Tsjechische origine, logisch dus, de kinderen hebben de Amerikaanse nationaliteit. Maar toen hij zijn vader tijdens een kolkende US Open-avondsessie bezig zag als coach van Radek Stepanek, wist hij dat zijn toekomst in het tennis lag. Sindsdien heeft hij nooit nog schaatsen aangetrokken. Over die Australian Open bij de junioren trouwens dit. Sebastian speelde maar weinig toernooien, trainde ook maar 1 keer per dag, maar van die titel bij de junioren had hij een echt doel gemaakt. John McEnroe zag meteen in hem een jonge kerel die erg ver kan komen. Sebastian is noch de krachtigste, noch de sterkste, maar hij maakt indruk met zijn enorme snelheid, souplesse en naturel in de slagen. (lees voort onder de tweet)

Op een wolk

De voorbije jaren speelde Sebastian vooral op het Futures- en Challenger-circuit. Hij deed er een pak ervaring op. Hier in Parijs won hij zijn 3 kwalificatiematchen en nu staat hij dus in de 3e ronde waar zowaar collega- qualifier Pedro Martinez wacht. Nog een overwinning brengt hem stilaan in de buurt van de top 100. Het meeste plezier aan zijn overwinning tegen John Isner beleefde Korda aan de weddenschap die hij met zijn coach en fysio had afgesloten. Die moeten, omdat Sebastian de 3e ronde bereikte, in Praag de Moldau overzwemmen ter hoogte van de iconische Karelsbrug. Hopelijk niet in de winter, denk ik dan maar.