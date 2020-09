Scheldeprijs heeft plan B om Nederland te vermijden

Koersen op Nederlands grondgebied is op dit moment geen sinecure in volle coronacrisis. Daardoor is de Amstel Gold Race afgelast en heeft de BinckBank Tour het roer moeten omgooien.

Als het moet, doet de Scheldeprijs net hetzelfde. De semiklassieker gaat normaal gezien op woensdag 14 oktober van start in de Nederlandse havenstad Terneuzen.

"Het stadsbestuur is de situatie nu aan het bekijken", geeft Tomas Van den Spiegel van wielerorganisator Flanders Classics mee.

"Als de wedstrijd niet op Nederlands grondgebied kan doorgaan, houden we een plan B achter de hand. We zullen er klaar voor zijn", belooft hij.

Het ziet er dus naar uit dat Scheldeprijs weer volledig in ons land wordt gereden. In het verleden vond de start plaats in Schoten, Antwerpen of zelfs in Mol (toen Tom Boonen stopte). De finish ligt al jaar en dag op de Churchilllaan in Schoten.

