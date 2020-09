Messi strijkt plooien glad: "Ik wil vrede en eenheid bij Barcelona"

Sinds Messi een nul op het rekest kreeg voor zijn vrije transfer - hij was het beu hoe de zaken liepen op Barcelona, de blamerende 8-2 in de Champions League tegen Bayern was de druppel - was dit nog maar zijn 2e interview.

Messi vertelde Sport, dat zijn thuisbasis heeft in Barcelona, dat Barcelona sterker zal zijn als iedereen samenwerkt om de club successen te laten boeken. "Ik wil een einde maken aan de vele meningsverschillen en het geruzie. We moeten ons als supporters van Barcelona verenigen en geloven dat het beste nog moet komen."

"De enige manier waarop de club haar doelen kan halen is door verenigd te blijven en samen in dezelfde richting te roeien", vertelde Messi in een kortere vrijgegeven versie van het interview, dat vandaag in zijn volledigheid zal verschijnen.