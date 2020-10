Luc Van Langenhove met pensioen: "Hij was reporter, zonder supporter te zijn"

Luc Van Langenhove in een notendop:

Knetterende radio in de eerste helft van zijn carrière

Dat stokje gaf hij in 1993 door aan Carl Berteele. Zelf verhuisde Luc naar de commentaarspositie op de radio. Het resultaat knetterde meermaals door uw radio, zoals in 2000 op de Mont Ventoux (lees verder onder de video).

Zoals in elk dynamisch team betekent de transfer van een kopman een kans voor een jong talent. Het vertrek van Frank Raes van de radio richting televisie betekende het begin van Luc Van Langenhove op de sportredactie in 1985.

Het commentaar van Luc Van Langenhove bij het duel Armstrong-Pantani op de Ventoux

"Als commentator zette Luc Van Langenhove de traditie van Jan Wauters voort", blikt Peter Vandenbempt terug. "Hij combineerde net als Jan een brede passie voor sport met een journalistieke benadering. Hij was reporter, zonder supporter te zijn."

"Ook als alle renners al over de finish waren, bleef Luc rondkijken of hij niets gemist had. Hij had de houding van een topjournalist, die ook een grote liefde voor taal had. Ook daarin was hij de opvolger van Jan Wauters. Dat kon hij overgieten met een droge humor, die ik persoonlijk erg kan appreciëren."