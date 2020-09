Jaouad Achab over taekwondobom: "Niet 1 persoon of 1 situatie is probleem"

"We hebben hard gewerkt in een paar vergaderingen, maar uiteindelijk werd er geen duidelijke oplossing gevonden. Dus was de enige oplossing om in de beste omstandigheden onze doelen te bereiken naar de ABFT (Association Belge Francophone de Taekwondo, red) te gaan.”

Waarom deze beslissing? "We hebben een paar moeilijke situaties gehad. De omstandigheden waren moeilijk om onze doelen te bereiken. Er zijn nu geen wedstrijden en de Olympische Spelen zijn uitgesteld. Dus dacht ik dat dit het juiste moment was om die problemen met de federatie, Sport Vlaanderen en het Belgisch Olympisch Comité te bespreken."

Jaouad Achab (28) is de meest succesvolle van de 4 toptaekwondoka's. De ex-nummer 1 van de wereld is wereldkampioen geweest en meervoudig Europees kampioen, op de Spelen in Rio was hij net als Asemani 5e.

"De situatie heeft zich jarenlang opgebouwd"

Heel concreet gaat Achab niet in op de zaak. Lag het probleem bij de trainers, bij de middelen of bij technisch directeur Laurence Rase, wat in de media gesuggereerd werd. "Ik las vanochtend een artikel dat ik een probleem zou hebben met de huidige trainer, maar dat is helemaal niet waar. Ik heb nooit problemen gehad met welke trainer dan ook."

"Voor mij is het niet 1 persoon of 1 situatie die het probleem is. Er zijn veel dingen samengekomen, waardoor we in een situatie zijn terechtgekomen waarbij we moeilijk onze doelen kunnen bereiken."

"Mijn doel is de Olympische Spelen. Die situatie heeft zich door de jaren opgebouwd. Ik leef daarmee en vond het nu het beste moment om erover te spreken. Het was een moeilijke beslissing voor een moeilijke situatie."

"De beslissing was ook emotioneel, want Sport Vlaanderen heeft me gesteund sinds de 1e dag van mijn carrière als profatleet. Tot nu hebben ze er alles aan gedaan om ons bij Sport Vlaanderen te houden. Het was een zware beslissing.”

Achab blijft bewust op de vlakte: "We hadden veel problemen bij ons in het team. Ik wil niet in de details gaan, want ik vind dat dat in het team moet blijven."

"Maar de situatie in het team was onstabiel. Een van de redenen was bijvoorbeeld dat we sinds 2016 4 of 5 verschillende trainers hebben gehad.

Ik zocht meer stabiliteit en betere omstandigheden om ons doel te bereiken.”