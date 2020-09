Ex-wereldkampioen Febvre triomfeert in Italië, Geerts pas 7e in MX2-klasse

In het WK motorcross zijn ze een inhaalrace aan het rijden. Deze week staan in Mantova 3 grand prixs op het programma. Zondag reed de Zwitser Jeremy Seewer (Yamaha) naar de overwinning, nu was het de Franse topper Romain Febvre (Kawasaki).



Met een tweede plaats in de eerste reeks en een zege in de tweede reeks was de wereldkampioen van 2015 de sterkste in de 10e WK-manche. De 19-jarige Spanjaard Jorde Prado (KTM) won de eerste reeks en belandde als nummer 2 op het podium. Titelverdediger en WK-leider Tim Gajser (Honda) werd 3e in Italië.

Jeremy Van Horebeek (Honda) besloot de dag op de 8e plaats, Clement Desalle (Kawasaki) werd 12e.