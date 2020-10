De "baby's" en de toekomst: 5 talenten om te volgen in deze Giro d'Italia

Favorieten zoals Geraint Thomas en Jakob Fuglsang hoeven geen introductie meer, maar het Giro-peloton telt nog veel potentiële smaakmakers. Wij selecteerden 5 goudhaantjes die de komende weken hun stempel zouden kunnen drukken. De wandeling brengt ons van Rusland over Portugal, Colombia en Noorwegen tot in Italië.

1) Aleksandr Vlasov (24, Astana)

Aleksandr Vlasov maakte afgelopen winter met een vrij beperkte erelijst de overstap van Gazprom-Rusvelo naar Astana en de transfer van de voormalige Russische kampioen was een schot in de roos. De Rus stapelt dit jaar de indrukwekkende resultaten op, voor en vooral "na" corona. In de eerste seizoenshelft won hij een rit en de eindzege in de Ronde van de Provence, sinds begin augustus ogen zijn statistieken ronduit indrukwekkend. Van een 3e plaats in de Route d'Occitanie ging het naar winst op de Mont Ventoux, een 4e plaats in de Gran Piemonte, een 3e plek in de Ronde van Lombardije, winst in de Ronde van Emilia en een 5e plaats in Tirreno-Adriatico. Vlasov is een van de speerpunten bij een ijzersterk Astana. Jakob Fuglsang is kopman, "dubbelaar" Miguel Angel Lopez is meesterknecht en Vlasov kan fungeren als bliksemafleider. Wordt de winnaar van de Baby Giro in 2018 de lachende derde?

Aleksandr Vlasov rijdt zijn eerste grote ronde.

2) Joao Almeida (22, Deceuninck-Quick Step)

Door de blessures van Remco Evenepoel en Fabio Jakobsen moet Deceuninck-Quick Step het geweer van schouder veranderen. De Belgische formatie trekt zonder uitgesproken klassementsambities naar Sicilië, maar Joao Almeida kan ontdekken waar zijn limieten liggen. De Portugees is een opleidingsproduct van het team van Axel Merckx en heeft zijn overstap naar de profs bijzonder vlot verteerd. In het zog van Evenepoel werd hij 9e in de Algarve en 3e in Burgos. Ook zijn 7e plaats in de Ronde van de Ain, de 2e stek in de Ronde van Emilia en de 3e plek in de Coppi e Bartali Wielerweek bewijzen dat Almeida klaar is voor dat extra stapje. De Giro stond normaal niet op zijn programma, een groterondedebuut in de Vuelta was niet uitgesloten. Maar door het blessureleed binnen de ploeg en zijn stormachtige ontwikkeling kan de explosieve Portugees het echte rondewerk sneller dan verwacht ontdekken. Niet meteen voor een klassement, wel voor dagsucces? Leuk extraatje: Vlasov won de Baby Giro in 2018, Almeida was dat jaar runner-up.

Joao Almeida werd gekneed bij Hagens Berman Axeon, het opleidingsteam van Axel Merckx.

3) Einer Augusto Rubio (22, Movistar)

Movistar schoot vorig jaar de hoofdvogel af met Richard Carapaz, maar de Spanjaarden doen het dit jaar zonder uitgesproken kopman. Tour-gangers Alejandro Valverde, Enric Mas en Marc Soler worden (wellicht) klaargestoomd voor de Ronde van Spanje, veel jongeren krijgen in oktober hun kans op Italiaanse wegen. Een van hen is Einer Augusto Rubio, een van de goudhaantjes die de verjongingskuur bij Movistar van afgelopen winter moe(s)ten illustreren. Rubio is een Colombiaan, wat in het rondewerk op papier altijd een pluspunt betekent. De klimmer werd vorig jaar 2e in de Baby Giro en mag zich ruim een jaar later uitleven bij "de grote broer". Zijn eerste profseizoen heeft nog niet te veel spraakmakende resultaten opgeleverd, maar in de Settimana Coppi e Bartali kwam hij met een 12e plaats toch min of meer boven water. Komt er tussen Sicilië en Milaan een vervolg?

Einer Rubio houdt van Italië: vorig jaar werd hij 2e in de Baby Giro.

Jongste edities van Baby Giro (U23) 2020 1. Thomas Pidcock (GBr) 2. Henri Vandenabeele 3. Kevin Colleoni (Ita) 2019 1. Andres Camilo Ardila (Col) 2. Einer Augusto Rubio (Col) 3. Juan Diego Alba (Col) 2018 1. Aleksandr Vlasov (Rus) 2. Joao Almeida (Por) 3. Robert Stannard (Aus) 2017 1. Pavel Sivakov (Rus) 2. Lucas Hamilton (Aus) 3. Jai Hindley (Aus)

4) Tobias Foss (23, Jumbo-Visma)

Het achttal van Jumbo-Visma in de Tour de France was qua naam, reputatie en prestaties verbluffend. In de Ronde van Italië spreken de geelhemden net iets minder aan. Steven Kruijswijk is het uithangbord, maar de Nederlander beschikt niet over zo'n uitmuntende (klim)trein als zijn ploegmaats tijdens de Ronde van Frankrijk. Kruijswijk moet in het gebergte wel kunnen rekenen op Tobias Foss, een van de vele talentvolle Scandinaven. Foss won vorig jaar de Ronde van de Toekomst en werd 6e op het WK voor beloften in Yorkshire. Zijn overgang naar de profs werd op zijn tweede wedstrijddag al gepauzeerd door een sleutelbeenbreuk, maar het Noorse rastalent vindt zijn beste benen stilaan terug. Zijn 19e plaats in de Ronde van Polen en zijn 5e plek in de Ronde van Hongarije wijzen op een groeiend vormpeil. Wordt hij de rechterhand van Kruijswijk?

Tobias Foss was vorig jaar de sterkste in de Tour de l'Avenir.

Jongste edities van Tour de l'Avenir (U23) 2020 - - - 2019 1. Tobias Foss (Noo) 2. Giovanni Aleotti (Ita) 3. Ilan Van Wilder 2018 1. Tadej Pogacar (Slo) 2. Thymen Arensman (Ned) 3. Gino Mäder (Zwi) 2017 1. Egan Bernal (Col) 2. Bjorg Lambrecht 3. Niklas Eg (Den) 2016 1. David Gaudu (Fra) 2. Edward Ravasi (Ita) 3. Adrien Costa (VS) 2015 1. Marc Soler (Spa) 2. Jack Haig (Aus) 3. Matvej Mamykin (Rus)

5) Matteo Fabbro (25, Bora-Hansgrohe)

In de trektocht door hun vaderland kunnen de Italianen altijd een tikkeltje meer. Dan hebben we het niet alleen over Vincenzo Nibali en co, maar misschien ook wel over Matteo Fabbro. De 25-jarige Italiaan zal in deze Giro in de schaduw staan van kopmannen Peter Sagan en Rafal Majka, maar de ondernemingsgezinde Fabbro zal zeker zijn mannetje staan. In Tirreno-Adriatico werd hij in de voorlaatste etappe pas in de slotkilometer gegrepen door een ontketende Mathieu van der Poel. Fabbro viel pas in laatste instantie uit de Italiaanse selectie voor het WK van vorige zondag in Imola. De komende weken kan hij bondscoach Davide Cassani overtuigen dat dat niet de juiste beslissing was.

Matteo Fabbro komt met goeie benen uit Tirreno-Adriatico.