Corona blijft Anderlecht teisteren: Verschaeren, Delcroix en Dauda opnieuw positief

Anderlecht kampt de laatste weken met een serieus coronaprobleem. Al negen spelers testten positief. Daarbij ook Yari Verschaeren, Hannes Delcroix en Mohammed Dauda. Zij ondergingen opnieuw een coronatest en die was alweer positief.

Het drietal blijft dus in quarantaine. Het lijkt uitgesloten dat Verschaeren, Delcroix en Dauda zondag kunnen meespelen in de topper bij Club Brugge. Bondscoach Roberto Martinez nam Verschaeren wel op in zijn selectie voor de oefeninterland tegen Ivoorkust (8 oktober in Brussel), en de Nations League-duels tegen Engeland (11 oktober in Londen) en IJsland (14 oktober in Reykjavik).

Martinez gaf op zijn persconferentie aan te rekenen op de Anderlecht-youngster, als hij tenminste genezen wordt verklaard. "Als hij zondag negatief test, sluit hij bij de groep aan", aldus de Spanjaard. "We wachten op groen licht. Op fysiek vlak heeft hij niets verloren, hij bleef individueel trainen."

Intussen zijn Michel Vlap, Antonio Milic, Lucas Lissens, James Lawrence, Peter Zulj en Timon Wellenreuther wel opnieuw bij de groep aangesloten.