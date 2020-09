Circuit Zolder kan niet invallen voor tijdrit BinckBank Tour: "Te kort dag"

Wauters kreeg gisteren van de BBT-organisatie de vraag of Circuit Zolder vrijdag een tijdrit zou kunnen ontvangen. Die tijdrit zou de geschrapte tijdrit van vandaag vervangen en in de plaats komen van de geschrapte rit tussen Riemst en Sittard/Geleen. Hij kon evenwel niet anders dan daar negatief op te antwoorden. Het alternatief voor een eventuele tijdrit zou nu het vliegveld van Ursel in Oost-Vlaanderen zijn.

"Ik kreeg dinsdag een telefoontje met de vraag of het circuit van Zolder eventueel het decor zou kunnen zijn voor een individuele tijdrit", zegt Wauters. "Wij zitten echter vanaf vrijdag met een Nascar-weekend op het circuit van Zolder."

"Vandaag was er geen activiteit en kon het wel. Dat bleek echter logistiek niet mogelijk voor de BinckBank Tour. Zeker niet voor de live televisie-uitzending. Een noodgedwongen rustdag was het enige alternatief", meldt Marc Wauters.

Circuit Zolder ontvangt wel meer wielerwedstrijden. "We organiseerden al 19 koersen in Zolder. We kunnen het circuit perfect afsluiten. Alle coronamaatregelen kunnen daar perfect gerespecteerd worden."

"Een tijdrit van zowat 8 kilometer was mogelijk geweest. Wij hebben daar alles voorhanden om dat in ideale omstandigheden te doen, net zoals we dat bij de jeugdreeksen deden trouwens. Maar dat is nu geen optie meer."

"Vrijdag kan er dus geen tijdrit plaatshebben in Zolder als vervanger voor de rit tussen Riemst en Sittard-Geleen. Zaterdag is er sowieso de slotrit over Belgische wegen in de BinckBank Tour. Spijtig genoeg was het dus te kort dag om vandaag een tijdrit te houden op het circuit van Zolder."