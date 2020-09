Als je moet, dan moet je: Eric Dier kroont wc-pot tot "Man van de Match"

Eric Dier was gisteren na de bekerwedstrijd tegen Chelsea de meest besproken man. Niet door zijn prestaties op het veld, wel om wat hij ernaast deed. "Als je moet, dan moet je", lachte de Tottenham-speler over een toiletbezoekje tijdens de match.

Het was een bizar beeld gisteren tijdens Tottenham-Chelsea, een wedstrijd in de 4e ronde van de League Cup. Een kwartier voor tijd en bij 0-1 voor Chelsea dook Eric Dier plots de catacomben van het stadion in, gevolgd door coach José Mourinho.

Niemand begreep wat er aan de hand was, maar enkele minuten later keerden Dier en Mourinho wel terug, net op tijd om de gelijkmaker van Lamela mee te maken. In de strafschoppenreeks trok Tottenham uiteindelijk aan het langste eind, onder meer dankzij een rake penalty van Dier. En die had na de overwinning toch wat uit te leggen. "Tja, ik denk dat iedereen zich wel kan voorstellen wat er aan de hand was", lachte Dier. "Als je moet, dan moet je. Sommige dingen kun je niet tegenhouden", had hij een simpele verklaring voor zijn actie. En waarom ging Mourinho hem achterna? "Hij moest gaan, maar ik wilde er een beetje druk achter zetten om hem snel weer op het veld te krijgen", was de uitleg van de Portugees.

Eric Dier reageerde na de match op Instagram nog met een kwinkslag. Hij riep het toilet uit tot "Man van de Match". "De échte Man van de Match", luidt het bijschrift van de foto.

Ook Gary Lineker zag de humor wel in van de situatie. De voormalige Engelse international maakte ooit zelf een vervelend momentje mee op het veld. Tijdens de WK-match tegen Ierland in 1990 deed de aanvaller het in zijn broek. "Wat scheelt er toch met de spelers? Ze doen hun behoefte niet eens meer op het veld", grapte Lineker op Twitter.