"Rustdag" in de BinckBank Tour: teams gaan op pad voor trainingstochten

Trainingstocht van 3 uur richting Polders bij Lotto-Soudal

Lotto-Soudal kwam ongehavend uit de tuimelperte van gisteren en vult de "vrije" dag met een fietstocht van drie uur richting de Polders. "Het is niet de eerste keer dat ik dit als ploegleider meemaak", zegt sportdirecteur Marc Wauters. "Ook in Abu Dhabi was er plotseling een ingrijpende maatregel in verband met corona en werd de koers geannuleerd." "Met onze bubbel gaan we vandaag in de buurt van Brugge een groepstraining maken van drie uur. Brian van Goethem zal ons zevental met Philippe Gilbert, John Degenkolb, Nikolas Maes, Gerben Thijssen, Florian Vermeersch en Jelle Wallays op sleeptouw nemen in de Polders in de buurt van de Nederlandse grens." "Ook laatstgenoemde kent de streek hier best goed. Het is niet de bedoeling dat we de bende hier gaan afbeulen want er is morgen opnieuw koers. Maar even wat spanning op de benen zetten kan geen kwaad. En het weer laat dit voorlopig wel toe", stelt Wauters.

Het is niet de bedoeling dat we de bende hier gaan afbeulen want er is morgen opnieuw koers. Maar even wat spanning op de benen zetten kan geen kwaad. Sportdirecteur Marc Wauters

Deceuninck-Quick Step doet er een uurtje bij

Bij Deceuninck-Quick Step hebben ze een trainingstocht van vier uur voorzien. Vanuit Zelzate, waar het rennershotel zich situeert, trok sportdirecteur Wilfried Peeters met de mannen een lus doorheen het Meetjesland. Daarna draaide het gezelschap terug binnen. De tocht verliep zonder Stijn Steels. Die was dinsdag immers betrokken bij de massale valpartij tijdens de openingsrit, op zowat 4 kilometer voor de finish. Steels liep daarbij een breuk op van de scafoide. "Een trainingstocht van vier uur moet volstaan voor vandaag. Eén of ander parcours verkennen hebben we bewust niet gedaan. Bovendien is dat al allemaal al lang achter de rug bij ons", meldt sportdirecteur Wilfried Peeters. Vraag is hoe het verdere verloop van de BinckBank Tour er zal uitzien. Komt er nog een individuele tijdrit of niet? "Als het aan ons ligt mag er zeker een tijdrit komen. Waarom niet in Riemst? Ik denk dat het organisatorisch het gemakkelijkst is om een individuele tijdrit te houden. Je hebt dan geen doortochten door diverse gemeenten." "Je hoeft geen seingevers extra te gaan optrommelen en noem maar op. Vergeet ook niet dat alles zeer snel moet gebeuren. Er is ook nog het element televisie. We zien wel wat de organisatoren de komende uren zullen beslissen hoe het verdere verloop van de BinckBank Tour eruit zal zien", gaf Peeters mee.

Mitchelton-Scott verkent parcours Gent-Wevelgem