Vier toptaekwondoka's stappen over van Vlaamse bond naar Franstalige federatie

Meer details over de opvallende overstap wou de Vlaamse bond niet geven. Vanavond zou er nog een persmededeling verstuurd worden met hun versie van de feiten. Le Soir is echter duidelijk: een aanslepend conflict met topsportcoördinatrice Laurence Rase zou aan de basis van de beslissing liggen. Rase was op haar beurt niet bereikbaar voor commentaar.

Volgens de krant zou Jaouad Achab, die op de vorige Olympische Spelen in Rio net zoals Asemani op de vijfde plaats eindigde, het niet eens zijn geweest met de aanstelling van een nieuwe coach. Dat dispuut zou de zaken de voorbije dagen in een stroomversnelling gebracht hebben. Bij de Franstalige Topsportfederatie zouden de vier taekwondoka's eerstdaags een topsportcontract kunnen ondertekenen.

De 28-jarige Jaouad Achab werd in 2015 wereldkampioen en heeft daarnaast nog drie Europese titels (2014, 2016 en 2019) op zijn palmares staan in de klasse tot 63 kilogram. Voor de Spelen van komend jaar heeft hij de kwalificatie al op zak.

Achab is dan ook al jaren de beste Belgische taekwondoka en kreeg in 2015 nog het Vlaamse Sportjuweel, een prijs van de Vlaamse Gemeenschap die wordt toegekend aan een Vlaamse sporter die in de loop van het jaar een opmerkelijke prestatie leverde of een uitzonderlijke loopbaan afsloot.