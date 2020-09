Verschil tussen voetbal- en wielermanager? "Het zijn totaal andere werelden"

Voetbalmanagers zijn bekend, de laatste jaren dikwijls in negatieve zin. Denk maar aan operatie Zero en beschuldigingen van financiële en sportieve malversaties.

In het wielrennen is dat klaarblijkelijk anders. Een rustiger klimaat, zonder veel deining. Met managers die veel minder in het oog springen om de belangen van hun klanten/renners te behartigen. Wie is bijvoorbeeld Dries Smets? Veel wielerliefhebbers zelfs die het antwoord schuldig moeten blijven.

Nochtans is Smets een belangrijke schakel in het wielrennen. De Belgische manager heeft immers veel toppers in zijn portefeuille, genre Julian Alaphilippe, Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Tiesj Benoot, Zdenek Stybar, Tim Wellens, Jasper Stuyven, Thomas De Gendt, Yves Lampaert en Laurens De Plus.

"Voetbal en wielrennen zijn totaal andere werelden. Het business-model van de twee sporten is niet met elkaar te vergelijken", zegt Smets.

"Het wielrennen is een veel kleinere wereld dan het voetbal, met slechts een 25-tal ploegen. Als je niet correct werkt, is het snel gedaan. Plus: er gaat een pak minder geld om in het wielrennen. En ook: ik zoek de aandacht niet op, dat ligt aan mijn persoonlijkheid."

"Wat wel vergelijkbaar is, is dat voetbal- en wielermanagers contracten voor hun renners/spelers onderhandelen. Daar staan we hen zo goed mogelijk in bij, dat is natuurlijk inherent aan de functie van makelaar."

"Maar het voetbal is opgebouwd als een systeem met zware transfersommen en een model waarbij de club de makelaar betaalt en niet de speler de makelaar betaalt. Dat zet de deur open voor misbruiken. Al mag je alle voetbalmakelaars natuurlijk niet over dezelfde kam scheren, want ik ken er ook die zeer correct werken."

"In het wielrennen is de relatie zeer simpel: ik werk voor de renner en de renner vergoedt mij, met een percentage op het contract dat ik voor hem onderhandel. Ik denk dat dat een zeer gezonde arbeidsrelatie is: hoe meer ik er voor de renner kan uithalen, hoe beter voor hem en ook voor mij."

"In het voetbal zit je met een speler, een spelersmanager en een clubmanager. Er wordt onderhandeld over een transfersom waarvan een deel naar de spelersmanager moet gaan, dat is in het wielrennen niet aan de orde."