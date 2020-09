Toch geen Amstel Gold Race dit seizoen? "Alles staat weer op de helling"

"Nog niet zeker of Amstel Gold Race zal doorgaan"

"Plan A is al lang van de tafel, plan B ook. We zitten nu al aan plan C, bij wijze van spreken."

"De beslissing ligt in de handen van de "Veiligheidsregio". Zij moeten de knoop doorhakken. Wij kunnen enkel maar ons uiterste best doen om alles zo veilig mogelijk te maken. Wanneer de beslissing genomen wordt, weet ik momenteel niet. Dat moet zeker deze week, anders wordt het voor ons sowieso heel moeilijk."

Sporza belde met Leo van Vliet, koersdirecteur van de Amstel Gold Race. "Het is nog niet zeker of het zal doorgaan", zegt Van Vliet. "Het is heel spannend, we voeren al de hele dag gesprekken."

Of Mathieu van der Poel de Amstel Gold Race voor een tweede jaar op een rij kan winnen, is niet zeker. Niet omdat de vorm van de Nederlandse kampioen niet goed is, maar door de coronamaatregelen in Nederland. Die werden gisteren verstrengd. Er wordt (onder meer) vandaag vergaderd of de race toch nog kan doorgaan.

Is het wel mogelijk om een parcours volledig publieksvrij te maken? Je kan iemand die voor zijn deur staat dat toch niet verbieden? Hoe moeten we dat aanpakken?

"Tour de France is heel slecht voorbeeld geweest"

Vandaag gaat de BinckBank Tour van start. Daar wordt toch ook in Nederland gekoerst, waarom dan niet in de Amstel Gold Race? "Dan zou je inderdaad ook kunnen denken dat het bij ons ook zal mogen, maar qua belangstelling kan je de Amstel natuurlijk niet vergelijken met de BinckBank Tour."

"De overheid wil natuurlijk ook geen slecht voorbeeld geven. In dat opzicht is de Tour de France een heel slechte zaak geweest. Daar stond vaak veel volk langs de weg en dat willen ze in Nederland uiteraard niet. Je kan moeilijk in het hele land strenge maatregelen opleggen, terwijl dan op tv te zien is dat er veel toeschouwers langs de kant staan te supporteren voor een wielerwedstrijd."

"We hebben al heel wat maatregelen genomen. We laten geen publiek toe aan de start en de aankomst. Ook de hellingen worden helemaal afgezet. We hebben de start ook verplaatst. Die is niet in het centrum van Maastricht, maar achter het voetbalstadion van MVV. Dat wordt publieksvrij en alles wordt er coronaproof."

"Ook de laatste kilometers, van de Daalhemmerweg tot voorbij de finish, worden helemaal afgezet. Daar hebben we ook goede afspraken over gemaakt met de ondernemers op het Grendelplein in Valkenburg."

"Ik denk dat we al heel veel gedaan hebben, maar is het wel mogelijk om een parcours volledig publieksvrij te maken? Je kan iemand die voor zijn deur staat dat toch niet verbieden? Hoe moeten we dat aanpakken?", vraagt Van Vliet zich nog af.