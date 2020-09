Mathieu van der Poel: "Indrukwekkend wat Wout van Aert presteert op het WK"

Mathieu van der Poel (25) heeft het WK in Italië links laten liggen. "Geen makkelijke keuze", vertelt hij voor onze camera. "Toen ik zondag terug was van training heb ik de laatste 30 kilometer nog meegepikt." "Eerlijk, ik denk niet dat ik mee voorin had gezeten. De slotklim was te zwaar geweest voor mij." Voor Wout van Aert niet. Hij reed in Imola naar dubbel zilver. "Heel sterk wat hij daar gespresteerd heeft", vindt Van der Poel. "En dat meteen na de Tour, dat is indrukwekkend." De voorbije jaren was de Nederlandse topper altijd de te kloppen man, nu is die rol weggelegd voor zijn eeuwige tegenstander Van Aert. Hoe is hij nu te verslaan? "Dat heeft Alaphilippe laten zien", antwoordt Van der Poel. "En ik zeg altijd dat iedereen te kloppen is."

"Was niet goed genoeg na coronapauze"

De eerste weken na de coronabreak was Mathieu van der Poel te kloppen. De kopman van Alpecin-Fenix kwam moeilijk op gang in de Italiaanse koersen. "Misschien omdat ik te hard getraind had", vertelt hij. "Ik zal eerder te veel dan te weinig doen. Een drama was het niet in die koersen, maar ook niet wat ik ervan verwacht had." "Het is een aparte periode geweest voor iedereen", gaat Van der Poel voort. "Sommige renners kwamen daar sterker uit, bij mij draaide het iets anders uit." "Ik was het altijd gewoon om voorin te koersen, maar deze keer speelde ik niet mee voor de overwinning. Ik was gewoon niet goed genoeg."

"Ik blijf op mijn manier koersen"

Met een demonstratie op het Nederlands kampioenschap en een ritzege in de Tirreno heeft Mathieu van der Poel vertrouwen getankt voor het najaar. Vandaag staat hij aan de start van de Belgisch-Nederlandse rittenwedstrijd BinckBank Tour. "Als laatste voorbereiding voor de klassiekers, maar ook niet om zomaar mee te bollen", belooft hij. "Ik ben altijd blij als we kunnen koersen, zeker nu." Van der Poel is ook niet van plan om zijn attractieve stijl aan te passen. "Neen, als ik goed ben, zal ik steeds op mijn manier koersen. Zoals in de Tirreno. In de koninginnenrit moest ik eigenlijk wachten, maar toen na een uur een groep vertrok, ben ik er toch maar naar toegereden", lacht Van der Poel, die de komende weken ook de Brabantse Pijl, de Amstel, de Ronde en Roubaux rijdt."

Het najaar van Mathieu van der Poel 29/09 - 03/10 BinckBank Tour 07/10 Brabantse Pijl 10/10 Amstel Gold Race 18/10 Ronde van Vlaanderen 25/10 Parijs - Roubaix