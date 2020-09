Manchester City hoopt defensie dicht te timmeren met Ruben Dias

Na het vertrek van Vincent Kompany bij Manchester City ontstond er een leemte in de achterhoede. Aymeric Laporte deed zijn uiterste best, maar kon de verdediging niet in zijn eentje recht houden. Dat werd deze week nog maar eens duidelijk in de 5-2-nederlaag tegen Leicester City.

Met Ruben Dias hoopt City eindelijk een vervanger voor Kompany te hebben gevonden. De Portugese verdediger kleurt al 3 seizoenen de defensie van Benfica en heeft nu een contract voor 6 jaar getekend in de Premier League.

"Dit is een fantastische kans die ik niet kon laten liggen", zei Dias op zijn voorstelling. "Het is spannend om een deel uit te maken van deze sterke ploeg en ik denk dat ik hier grote stappen kan zetten."