KBVB en stad Brussel klaar voor 11.000 fans, UEFA (nog) niet akkoord

De KBVB en de stad Brussel hebben samengewerkt aan een terugkeer van supporters naar het stadion en een strikt gezondheidsprotocol uitgewerkt om 11.000 supporters te ontvangen", klinkt het in een persmededeling van de KBVB.

"Dit alles uiteraard mits naleving van de maatregelen op vlak van social distancing. De UEFA is helaas van mening dat de volgende wedstrijd van de Rode Duivels tegen Ivoorkust op 8 oktober nog te vroeg komt om dit protocol al toe te passen. De wedstrijd zal bijgevolg achter gesloten deuren plaatsvinden. Zodra we groen licht krijgen, zullen onze Duivels opnieuw met publiek kunnen spelen."

Peter Bossaert, CEO van de KBVB: "Het is uiteraard doodjammer dat we voor de volgende thuiswedstrijd nog geen toeschouwers mogen ontvangen. Maar dit is een Europese beslissing die voor iedereen geldt en die we ergens ook wel begrijpen. Hopelijk kunnen we in november, wanneer we drie keer thuis spelen, wel opnieuw publiek ontvangen."