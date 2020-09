Groenewegen dit seizoen niet meer in actie: "We brengen hem rustig voor volgend seizoen"

Vandaag start de BinckBank Tour in Blankenberge, waar ook Jumbo-Visma aan de start staat. Daar gaf ploegleider Arthur van Dongen een verklaring over de toekomstplannen van Dylan Groenewegen, bijna 2 maand na de bewuste val van Fabio Jakobsen in Polen.

In normale omstandigheden had Groenewegen waarschijnlijk aan de start van de BinckBank Tour verschenen, maar aan wedstrijden denkt de Nederlander nog even niet. "Dylan komt dit jaar niet meer in actie", zegt Van Dongen. "We gaan hem rustig brengen voor het volgende seizoen."

Deceuninck-Quick Step-ploegleider Patrick Lefevere hoopt dat zijn topsprinter Jakobsen er in februari tijdens het trainingskamp van de ploeg al kan bij zijn. "Al is het maar om kleine uitstapjes te doen", liet hij enkele weken geleden nog verstaan.