Favorieten? Sprinters? Dit moeten de protagonisten van de Giro worden

De Ronde van Italië volgt in de slipstream van de Tour de France en de Giro overlapt bovendien met de klim- en kasseiklassiekers. De organisatie zal het ons wel vergeven als we stellen dat deze Giro niet meteen het allersterkste deelnemersveld kan voorleggen, maar toch zijn er nog voldoende tenoren die de komende weken deze grote ronde kunnen kruiden. Een bloemlezing.

Ineos versus Jumbo-Visma?

Terwijl de Tour de France zich - vooraf toch - aankondigde als een duel tussen grootmachten Jumbo-Visma en Ineos, vaardigen de Nederlandse en Britse topteams niet hun meest imponerende formatie af naar Italië.



De Giro geldt voor hen misschien wel als een herexamen. Geraint Thomas werd gepasseerd voor de Tour en mag in de Ronde van Italië volledig zijn kans gaan. De Brit wordt gesteund door onder meer Filippo Ganna en Rohan Dennis, die vooral in de 3 tijdritten hun slag kunnen slaan. Een tweede zit is er ook voor Steven Kruijswijk, al is het voor hem wel een noodgedwongen herkansing. De Nederlander viel uit in de Dauphiné en miste de Tour met een schouderblessure.



De Nederlander werd 4e in de Giro van 2016, een editie die hij op zijn erelijst leek te zetten. Kruijswijk verloor toen het roze na een val in de afdaling van de Agnello, een col die ook dit jaar wordt aangesneden tijdens de koninginnenrit op de voorlaatste dag. Het almachtige Jumbo-Visma oogt wel een pak minder imposant dan in de Tour, want Kruijswijk zal vooral moeten rekenen op jonkies als Tobias Foss, Chris Harper en Antwan Tolhoek.

Terug naar de Giro van 2016: Kruijswijk verliest zijn roze trui na val in de sneeuwmuur

De drietand van Astana, Britse revanche?

Komt het grootste gevaar voor de twee traditionele blokken uit Kazachse hoek? Miguel Angel Lopez is een van de weinige "dubbelaars" na de Ronde van Frankrijk, maar Astana heeft nog twee ijzers in het vuur. Jakob Fuglsang is de kopman en wordt geruggensteund door de Russische revelatie Aleksandr Vlasov. Ook bij Mitchelton-Scott zijn de verwachtingen hoog. De roze droom van Simon Yates spatte in 2018 net voor het slotweekend uit elkaar, maar de Brit heeft intussen de Vuelta (2018) wél gewonnen.



Hij bewees zijn uitstekende conditie ook in Tirreno-Adriatico. Yates won die generale repetitie en beschikte er met Jack Haig en ritwinnaar Lucas Hamilton ook over twee trouwe luitenanten.

Simon Yates leek in 2018 op weeg naar eindwinst, maar kende een monumentale inzinking op weg naar Bardonecchia (+38'51" van Chris Froome).

De Italiaanse hoop ligt weer op de schouders van Vincenzo Nibali

Trek-Segafredo kan terugblikken op een geslaagde Ronde van Frankrijk, in Italië is Vincenzo Nibali de keizer. 35 is ie intussen, de eindwinnaar van 2013 en 2016. Kan Nibali, omringd door een legertje Italianen, in de herfst van zijn carrière alles nog eens door een roze bril bekijken? De Grande Partenza op zijn thuisbasis Sicilië zal hem alvast extra motiveren.

Vincenzo Nibali bij zijn eindwinst in 2013.

Weinig sprintkansen, amper sprinters

Een 8e groene trui belandde niet in de koffer van Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), maar de Slovaak mikt nu misschien wel op een eerste maglia ciclamino. Op zijn 30e debuteert Sagan in de Giro, een deal met een stevig prijskaartje.



De uitdagende ritprofielen zullen spek naar de bek zijn van Sagan en zullen de rassprinters iets minder zinnen. Door het gebrek aan zuivere sprintkansen (4 à 5) is hun aanwezigheid sowieso al beperkt. Sagan wordt uitgedaagd door Fernando Gaviria (UAE), Elia Viviani (Cofidis), Arnaud Démare (Groupama-FDJ) en debutant Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step).

Peter Sagan debuteert in de Giro.

Sunweb, naar het voorbeeld van de Tour?

Ook Michael Matthews hoort in dat laatste rijtje thuis en zo komen we automatisch terecht in de stal van Sunweb. De Nederlands-Duitse ploeg maakte indruk in de Tour de France en kan ook in de Giro d'Italia voor animo zorgen. Zo kunnen "vertrekkers" Wilco Kelderman en Sam Oomen zich in de bergen onderscheiden. Het deelnemersveld van de Giro wordt overigens gesmaakt door heel wat ploegen zonder uitgesproken klassementsambities, teams die kansen zullen schenken aan vrijbuiters. Zo kijken we met belangstelling uit hoe Joao Almeida, het Portugese goudhaantje van Deceuninck-Quick Step, zijn eerste stapjes in een grote ronde verteert.

Geen Remco Evenepoel bij Deceuninck-Quick Step, wel Joao Almeida.

Stelvio-benen bij Thomas De Gendt?

En wat met de Belgen? 3 tijdritten, dan denken we meteen aan Victor Campenaerts (NTT). De concurrentie is niet van de poes, maar na het nieuws over het afhaken van de ploegsponsor is de uurrecordhouder misschien nog extra gemotiveerd om het mooie weer te maken en dus een nieuwe werkgever te verleiden. En wie Stelvio zegt, zegt natuurlijk Thomas De Gendt (Lotto-Soudal). De finish van de 18e etappe ligt niet op de mythische col, maar De Gendt groeide in de Tour en beschikt op Italiaans grondgebied misschien wel over zijn allerbeste benen. De overige Belgen op de deelnemerslijst zijn Iljo Keisse (Deceuninck-Quick Step), Pieter Serry (Deceuninck-Quick Step), Sander Armée (Lotto-Soudal) en Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal).

Retro: Thomas De Gendt wint op de Stelvio in 2012

Corona...

En dan is er ook nog... het coronavirus. Ook de Giro d'Italia kan niet om de boosdoener heen, maar de vlekkeloze organisaties van de Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Giro Rosa en het WK in Imola moeten organisator RCS goeie moed geven. Italië lijkt de tweede golf min of meer onder controle te hebben, maar ook de Giro hanteert een protocol met de intussen gebruikelijke maatregelen: beperkte aanwezigheid van publiek, social distancing en gebruik van mondkapjes.



De richtlijn in de Tour de France - bij twee positieve gevallen moet een ploeg naar huis - wordt niet overgenomen. Er wordt op regelmatige basis getest en als een resultaat positief blijkt, dan zal de ploeg in kwestie nog uitvoeriger getest worden. Maar een uitsluiting zou alleen worden toegepast bij een te grote besmettingshaard.