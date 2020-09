Dirk Gerlo laat zijn licht schijnen op "Egypt’s Golden Star": Mayar Sherif

Veel regen, weinig opwinding op dag 3 van Roland Garros. Maar in Egypte hebben ze wel voor het eerst massaal naar tennis gekeken. De reden? Mayar Sherif. Dirk Gerlo, onze man in Parijs, werpt een blik op het parcours van de Egyptische tennisster.

Eerste Egyptische op hoofdtabel grandslamtoernooi

Sherif is de eerste Egytische die erin geslaagd is om de hoofdtabel van een grandslamtoernooi te bereiken. Ze overleefde 3 kwalificatiematchen en kwam gisteren zelfs dicht bij een absolute stunt. Sherif dwong de Tsjechische Karolina Pliskova, als tweede geplaatst hier, tot een spannende driesetter. Pas helemaal op het einde kon Pliskova het verschil maken. Toen Sherif klein was, keek ze thuis in Caïro naar Roland Garros. Het was haar favoriete toernooi, ook al omdat de enige tennisbanen in Caïro gravelbanen waren. Zo zag ze als 13-jarige Roger Federer Roland Garros winnen. Na haar kwalificatie voor de hoofdtabel vertelde Sherif dat ze toen voor de tv opgewonden had staan springen en dat ze ervan droomde om ooit zelf iets groots te verwezenlijken in Parijs.

Sherif moest wel het hoofd buigen voor Pliskova.

Amerika, de steile klim

Sherif, die op haar 5e met tennis begon, trok naar Amerika. Ze kwam uiteindelijk terecht in de Pepperdine University in Malibu, Californië. Samen met haar zus speelde ze tennis voor het universiteitsteam. Twee jaar geleden rondde ze haar studies af als bachelor in de sportgeneeskunde om zich daarna helemaal op het tennis te gooien. En toen ging het snel. Ze begon aan 2019 zonder ranking. Maar met 8 finaleplaatsen en 6 titels op het internationale instapcircuit van de Internationale Tennisfederatie kwam ze in de top 200. Nog vorig jaar werd ze met een gouden medaille op de Afrikaanse Spelen de eerste Egyptische tennisspeelster ooit die zich kon kwalificeren voor de Olympische Spelen, Tokio dus. En een paar weken geleden speelde Sherif in Praag haar eerste match op het WTA-circuit. Nu komt ze in de buurt van de top 150. Uiteraard krijgen de prestaties van Sherif veel aandacht in Noord-Afrika en vooral in Egypte zelf, waar ze op de sociale media al "Egypt’s Golden Star" wordt genoemd. De nationale vrouwenraad sprak vol lof over haar en had het al over nooit eerder geziene prestaties in de Egyptische sport.

Woensdag won Sherif haar eerste grandslampartij ooit

Grote fan Mo Salah

Vanuit haar hotelkamer in Parijs stond ze de tv-zenders te woord. Maar de grootste duw richting internationale faam kwam er door Mo Salah, de Egyptische topspits van Liverpool. Hij twitterde over haar prestatie in Parijs. Sherif wist niet waar ze het had.

“Mo Salah is een heel speciale man, een held die naar de top schoot en daar nu al jaren blijft. Het is heel leuk om te zien dat zo iemand jou volgt en feliciteert. Het was niet makkelijk om thuis te vertrekken en het risico te nemen om goed te worden in een sport die in jouw land nauwelijks bestaat."

"Maar het is fijn dat de mensen me nu kennen, dat ze zien dat ik de inspanningen lever om te presteren. Dit geeft me mentale kracht. Ik hoop ook een inspiratie te zijn voor alle jongeren, dat ik bewijs dat als je iets wil bereiken, dat er dan ook mogelijkheden zijn.“

Mo Salah supportert voor zijn landgenote.