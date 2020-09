De Gendt mag na "3 weken training in de Tour" naar de Giro

Thomas De Gendt kon de wielerwereld niet verbazen met zijn kunststukjes in de Ronde van Frankrijk. Onze landgenoot kende een moeizame start door een geblokkeerde rug en kwam pas in de laatste week wat meer in zijn ritme.

"Laat ons zeggen dat ik 3 weken trainingsstage achter de rug heb", grapte hij in Parijs. Zijn stijgende vorm mag hij nu tonen in de Ronde van Italië (3-25 oktober). De vluchtkoning zit in de achtkoppige selectie van Lotto-Soudal.

Met Sander Armée en Harm Vanhoucke zijn er nog twee Belgen geselecteerd voor de Giro. Veteraan Adam Hansen (39) begint aan zijn 28e grote ronde.