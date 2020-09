Circus-Wanty Gobert treedt toe tot WorldTour-niveau met licentie CCC

"Als we willen blijven vooruitgang boeken, dan moeten we ook aanwezig zijn op de belangrijkste koersen." Met de WorldTour-licentie op zak is Circus-Wanty Gobert zeker van een ticket voor de klassiekers, maar ook voor de drie grote rondes.

De Waalse ploeg heeft zijn ambities nooit onder stoelen of banken gestoken. "Ons project groeit elk jaar met enkele hoogtepunten, zoals winst in de Amstel Gold Race en een eerste deelname aan de Tour", zegt algemeen manager Jean-François Bourlart.

Op zoek naar grote vissen

Circus-Wanty Gobert is de derde Belgische ploeg in de WorldTour. Het vergezelt Lotto-Soudal en Deceuninck-Quick Step.

Ochowicz: "Een verdiende promotie voor Circus-Wanty Gobert"

Ook Jim Ochowicz is tevreden dat hij nog een oplossing uit zijn mouw kon schudden. "2020 werd niet het jaar waar we op gehoopt hadden, maar we zijn gemotiveerd om het seizoen met CCC Team in schoonheid af te sluiten", zei hij.

"Als we verder kijken, zal 2021 een nieuwe mijlpaal voor onze organisatie Continuum Sports zijn. We zijn gelukkig dat we de weg voor Circus-Wanty Gobert naar de WorldTour uitgestippeld hebben, een essentiële doorbraak voor het Belgische team en een verdiende promotie."

"Sinds de oprichting van Continuum Sports in 2007 hebben we met BMC Racing Team en CCC Team een stempel op de wielerwereld gedrukt. Met hun ambitieuze doelen op lange termijn zijn we overtuigd dat Circus-Wanty Gobert, onder impuls van Jean-François Bourlart, de ideale entiteit is om de erfenis van Continuum Sports te verzekeren."