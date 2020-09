Bram Verbist, de dokter van de stilstaande fase, snoert Arnar Vidarsson de mond

"Houd je mond, jong"

"Jonge gasten krijgen eindelijk hun kans"

Wesley Sonck koos KV Mechelen-STVV als zijn moment van de week en dan vooral de "revanche" van Aster Vranckx.

"Als 17-jarige is hij fysiek zeer sterk. Maar wat me vooral blij maakt, is dat de jonge gasten eindelijk hun kans krijgen in onze competitie, bij heel veel clubs."

"Misschien omdat het financieel van moeten is in deze coronatijden, maar je ziet nu wel dat we heel veel goeie jeugd hebben. Vroeger, nog niet lang geleden, werden buitenlanders gehaald, terwijl onze eigen jeugd niet moest onderdoen."