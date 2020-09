BENE-League gaat, zoals gepland, weer van start op 10 oktober

Net zoals zoveel andere competities werd ook de BENE-League stopgezet door de coronapandemie. Nu is er weer licht aan het einde van de tunnel. De competitie gaat weer van start op 10 oktober. Zowel in België als in Nederland mag er binnen de geldende maatregelen gehandbald worden.

"De maatregelen per land worden gerespecteerd en de ontwikkelingen van het coronavirus worden op de voet gevolgd. Gezien de huidige situatie bestaat er een kans dat het speelschema tijdens de competitie aangepast moet worden. De veiligheid van de spelers, begeleiders en officials staat voorop", klinkt het in een mededeling.

"Vanwege de huidige situatie wordt het wedstrijdreglement op een paar punten aangepast, zodat het "coronabestendig" is."