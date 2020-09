"Frustratie bij Nederlandse voetbalclubs zeer groot dat ze stadions moeten sluiten"

"Het zat er een beetje aan te komen, maar het zijn toch zeer verregaande maatregelen", zegt Jan de Jong van de Eredivisie CV, dat de belangen verdedigt van de 18 clubs uit de hoogste afdeling.



"Het kabinet wil de reisbewegingen in het land beperken en dus mag er geen publiek in de stadions. Terwijl we de voorbije weken complimenten gekregen hebben van minister-president Rutte over de manier waarop het voetbal gehandeld heeft en alles er aan toegaat in de stadions."

"Er is ook geen enkel wetenschappelijk bewijs dat voetbal met publiek leidt tot meer coronagevallen, maar desalniettemin mag er niemand meer binnen."

"Voor het voetbal is dit buitengewoon zuur. We hebben veel geld geïnvesteerd in maatregelen en protocollen om alles goed te laten verlopen. We willen ons niet buiten de samenleving zetten, maar het voetbal zal het nog moeilijker krijgen dan het al was."

"Een geluk bij een ongeluk is dat er in de komende drie weekends één interlandweekend zit. Elke club zal dus 1 wedstrijd met thuispubliek missen, maar dat zijn toch weer inkomsten die gemist worden. Dat maakt het financiële tekort bij de clubs weer groter."