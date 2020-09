"Bijna fitte" Hazard stelt Zidane voor luxeprobleem bij Real Madrid

Eden Hazard kwam dit seizoen nog niet in actie, nadat hij in februari opnieuw een zware blessure had opgelopen. Ook morgen zal hij waarschijnlijk nog niet in de basis staan in de inhaalwedstrijd tegen Real Valladolid, maar hij zit wel voor het eerst in de selectie.

"Hazard staat dicht bij zijn terugkeer", vertelde coach Zinedine Zidane op de persconferentie. "Hij heeft lang last gehad van zijn blessure, maar het ziet er nu goed uit. Op groepstraining gaat het prima."

Geruchten dat Hazard niet professioneel genoeg zou zijn, wimpelde Zidane weg. "Dat klopt niet, hij heeft gewoon een vervelend probleem gehad dat hem veel last heeft bezorgd. Maar hij wil zo snel mogelijk weer op het veld staan en het team helpen."