Zwitser Seewer wint MXGP van Lombardije, Gajser onttroont Cairoli

Verliezer van de dag in Mantua was Antonio Cairoli. Die eindigde pas als 8e en is zijn leidersplaats in het WK kwijt. Voor Tim Gajser, winnaar van de tweede reeks, maar in de eerste pas achtste, volstond een vierde plaats om de leiding in het kampioenschap te nemen.

De Belgen deden niet mee voor de overwinning. Clément Desalle (Kawasaki) werd vijfde, Jeremy van Horebeek (Honda) tiende. Desalle is tiende in het kampioenschap, Van Horebeek twaalfde.