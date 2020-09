Wout van Aert: "Commotie is niet nodig, ik kan beste over Roglic oordelen"

"Ik ga er ook van genieten om de fiets enkele dagen aan de kant te zetten. Al is het zeker niet mijn bedoeling om mijn vorm te laten wegzakken, want er komt een heel belangrijke maand aan. Mijn benen blijven goed, dus zou het jammer zijn om daar geen gebruik van te kunnen maken."

"Met het niveau dat ik nu haal moet ik natuurlijk niet voor een zilveren medaille naar een WK gaan, maar dat neemt niet weg dat ik er achteraf wel trots op mag zijn. Zowel in de tijd- als de wegrit ben ik telkens op een renner gebotst die beter was dan ik, dat is het mooie aan sport."

"Ik sta hier met een iets beter gevoel dan net na de finish. In die eerste momenten ben je enorm teleurgesteld, omdat je de eerste verliezer bent, maar nu is dat gevoel al wat beter, omdat mijn prestatie zeer goed was en ik mezelf niks te verwijten heb", zei Van Aert aan Sporza.

"Ik kan beste over Roglic oordelen"

Uit verschillende hoeken weerklonk na het WK kritiek aan het adres van Primoz Roglic, die niet hard genoeg zijn best gedaan zou hebben om zijn Jumbo-ploegmaat Van Aert in de achtervolging op Julian Alaphilippe te helpen.

Van Aert herhaalde in Eindhoven zijn uitspraak van net na het WK: "Primoz reed op de limiet. Hij kon niet beter. Na 7 uur koers is het niet altijd een kwestie van willen, maar ook van kunnen. Ik denk zeker dat Primoz me wilde helpen, maar hij zat even kapot als de rest van de groep."

"Ik vind het jammer dat daar zoveel commotie rond is. Primoz heeft echt zijn best gedaan. Ik heb dat zelf op de eerste rij gezien en ik kan daar dus het beste over oordelen."